Oscar kazanan filmin Filistinli yönetmeni Hamdan Ballal gözaltına aldı

Batı Şeria'nın güneyinde yer alan Mesafir Yatta'daki aktivistlerden yapılan ortak açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlilerin yaşadığı Susya köyüne saldırdığı belirtildi.

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Kesici alet ve silah taşıyan maskeli İsraillilerin saldırısında, yaralananlar olduğu ve Filistinlilerin mülklerinin zarar gördüğü aktarıldı.

Saldırıyı belgelemek için olay yerine gelen 5 ABD'li Yahudi aktivistin de Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısına uğradığı ve aktivistlerin içinde bulunduğu aracın taşlandığı kaydedildi.

Hamdan Ballal REKLAM İsrail ordusunun koruması altında gerçekleşen saldırıda, Oscar ödüllü 'Başka Toprak Yok' adlı belgeselin; Yuvam Abraham ile Basel Adra ile ortak yönetmeni Hamdan Ballal'ın da yaralandığı ve kendisiyle birlikte çok sayıda Filistinli ile gözaltına alındığı duyuruldu.