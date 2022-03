Oscar’lı filmler Türkiye’de nasıl sıralandı?

1. YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: KRAL'IN DÖNÜŞÜ (2003)

(The Lord of the Rings: The Return of the King)



Yönetmen Peter Jackson, J.R.R. Tolkien’in 1954’te yayımlanan romanını geniş bir bütçe ve dijital özel efektlerin yanı sıra tutku ve özenle uyarladı sinemaya. Öyle cesaretliydi ki projeyi birbirini izleyen üç ayrı film olarak tasarlamaktan çekinmedi. Sonuç mükemmel oldu. Kuşkusuz filmler bir bütün ama üçüncü filmin biraz öne çıktığı kesin. Fantezi türünün klasikleri arasında kabul edilen 3 ciltlik roman, Orta Dünya’da farklı ırklar ve halkların ortak düşmana karşı verdiği savaşı anlatıyordu. Film, Tolkien’in dünyasını sinemaya uyarlama konusunda çok başarılı bir denemeydi. Sadece ABD’de 377 milyon dolar hasılat yapan film içerdiği aksiyon ve fantezi unsurlarıyla gişelerde büyük bir başarıya imza atmış, Türkiye’de de kayda değer bir başarıya ulaşmıştı.

(Toplam seyirci: 1.252.640)