'The Last Duel' filminin çekimleri sırasında koronavirüs nedeniyle alınan seyahat yasağı sonrası 13 Mart'tan beri eşi ve 3 kızıyla İrlanda'da kalan Matt Damon, Covid-19'un ailesinde de ortaya çıktığını söyledi.

Matt Damon ve eşi Luciana Barroso

Dublin yakınlarında Dalkey adlı küçük kasabada ailesiyle karantinada olan Damon, önceki gün katıldığı bir programda eşi Luciana'nın ilk evliliğinden olan 21 yaşındaki kızı Alexia'nın koronavirüse yakalandığını açıkladı.

New York'ta üniversitede okuyan Alexia'nın pandeminin ilk günlerinden oda arkadaşıyla birlikte hastalığa yakalandığını ve iyileştiğini belirten Oscarlı yıldız, "Ailemiz için çok korkutucuydu. Ama sanırım hepimiz dersimizi aldık. Herkes sosyal mesafeye dikkat ediyor, ellerini yıkıyor... Olabilecek en kısa sürede ABD'ye dönüp Alewia ile buluşmak için sabırsızlanıyoruz." dedi.

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