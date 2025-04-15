Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Osimhen gelişmesi: Juventus'a satmayacağım! - Futbol Haberleri

        Napoli Başkanı Laurentiis'ten Osimhen açıklaması: Juventus'a satmayacağım!

        Ilbianconero adlı internet sitesinde yer alan habere göre; Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Osimhen'in Juventus'a transferine 'asla' diyerek karşı çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2025 - 10:16 Güncelleme: 15.04.2025 - 10:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

        2

        Nijeryalı yıldızın, Samsunspor maçı sonrası "Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak" ifadeleri de gündeme bomba gibi düştü. 26 yaşındaki forvetin bu sözleri İtalyan basınında geniş yankı buldu.

        3

        İtalyan basınına göre Napoli Başkanı De Laurentiis, Osimhen'in Juventus'a transfer olmasını istemiyor. Ilbianconero adlı sitede "Aurelio De Laurentiis, Osimhen'in Juventus'a transferine 'asla' diyerek karşı çıktı." ifadelerine yer verildi.

        4

        Haberde Osimhen'in Samsunspor maçının ardından Galatasaray'a veda niteliği taşıyacak açıklamalarda bulunduğu fakat oyuncunun Juventus'a transfer olma isteğinin Napoli yönetimi tarafından geri çevrildiği aktarıldı.

        5

        Haberde şu ifadelere yer verildi: "Forvet oyuncusunun büyük hayranı olan Cristiano Giuntoli'nin (Juventus Sportif Direktörü) Osimhen'i yaz transfer dönemi için istek listesine aldığı bildirildi. Ancak Valter De Maggio'nun haberine göre, Juventus'un bu hayali sadece hayal olarak kalacak."

        6

        Öte yandan Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Osimhen'in Samsunspor maçının yaptığı açıklamalarla ilgili İspanyol basınından AS'a konuştu.

        Hatipoğlu, "Osimhen'in sözleri, gideceği anlamına gelmiyor. En kötü senaryoda bile ayrılsa Galatasaray'ın her zaman kalbinde olacağını söyledi. Ama ayrılacağını söylemedi. Biz onun bizimle kalmasını istiyoruz" dedi.

        7

        Galatasaray'da 33 maça çıkan Nijeryalı santrfor, 29 gol - 6 asistlik performans gösterdi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kıraathanede öldürdü! "Namus meselesi" dedi!
        Kıraathanede öldürdü! "Namus meselesi" dedi!
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        Cezayir-Fransa gerginliği tırmanıyor!
        Cezayir-Fransa gerginliği tırmanıyor!
        Marcus Aurelius heykeli Türkiye'ye teslim edildi
        Marcus Aurelius heykeli Türkiye'ye teslim edildi
        Yunus'ta iş imzaya kaldı!
        Yunus'ta iş imzaya kaldı!
        14 yaşındaki çocuk işçinin trajik ölümü!
        14 yaşındaki çocuk işçinin trajik ölümü!
        Real Madrid'de Mourinho sesleri!
        Real Madrid'de Mourinho sesleri!
        "Ayrılmadık" öpüşmesi
        "Ayrılmadık" öpüşmesi
        Apple, Samsung’u geride bıraktı, liderliği aldı
        Apple, Samsung’u geride bıraktı, liderliği aldı
        Harvard talepleri kabul etmedi, 2 milyar dolarlık fon donduruldu
        Harvard talepleri kabul etmedi, 2 milyar dolarlık fon donduruldu
        27 il için sarı kod! Yağmur, kar ve zirai don uyarıları
        27 il için sarı kod! Yağmur, kar ve zirai don uyarıları
        Sinem'in katili aramızda! Zanlı 9 aydır aranıyormuş!
        Sinem'in katili aramızda! Zanlı 9 aydır aranıyormuş!
        Sansar Salvo gözaltına alındı
        Sansar Salvo gözaltına alındı
        Sık sık kesilen saç hızlı mı uzuyor?
        Sık sık kesilen saç hızlı mı uzuyor?
        Yedi yıl boyunca midede mi kalıyor?
        Yedi yıl boyunca midede mi kalıyor?
        Part time çalışanların tazminat hakkı
        Part time çalışanların tazminat hakkı
        "Rubio'nun Öztürk'e dair iddiası büyük bir yalan çıktı"
        "Rubio'nun Öztürk'e dair iddiası büyük bir yalan çıktı"
        "Çin'e uygulanan tarifeler sürdürülebilir değil"
        "Çin'e uygulanan tarifeler sürdürülebilir değil"
        Kabine toplanıyor! İşte gündem...
        Kabine toplanıyor! İşte gündem...