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Osmaniye'de Alibeyli Mahallesi İstasyon Caddesi'nde bulunan evin inşaatı 3 Mayıs Milliyetçiler Günü'nde tamamlandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin, Osmaniye’yi ziyareti sırasında bu konakta kalması bekleniyor.

KONAĞIN ÖZELLİKLERİ

Çukurova yöresinin karakteristiğini yansıtan “Osmaniye Devlet Bey Konağının” iç dekorasyon çalışmaları da tamamlanarak bina oturuma hazır hâle getirildi.

Üç katlı olarak inşa edilen Osmaniye Devlet Bey Konağı; cumbalı yapısı, ahşap giriş kapısı ve kepenkleriyle Selçuklu-Osmanlı mimarisinin geleneksel özelliklerini taşıyor. Konağın ön cephesinde, merdivenlerle çıkılan giriş kısmının iki yanında birer bozkurt heykeli bulunuyor. Konağın arka bahçesinde, kameriye de denilen gösterişli ve geniş bir çardak yer alıyor.