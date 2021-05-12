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HaberlerGündem3. SayfaOsmaniye'deki toplu balık ölümlerine inceleme - Haberler
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Osmaniye'de görülen toplu balık ölümleri nedeniyle inceleme başlatıldı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesindeki Sabun Çayı'nda toplu balık ölümlerinin görülmesi üzerine, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri numuneler alarak laboratuvara gönderdi

Osmaniye'deki toplu balık ölümlerine inceleme - Haberler
AA

Olayda, Farsak köyü yakınlarından geçen Sabun Çayı'nda toplu balık ölümleri görülmesi üzerine vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

AA'nın haberine göre, olay yerine gelen teknik personel, ölen balıklar ve Sabun Çayı'ndan örnekler alarak inceleme başlattı.

Ekiple birlikte bölgeye gelerek incelemede bulunan Düziçi İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Soner Çerçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, veterinerlerle olayın yaşandığı yerde gerekli araştırmaları yapmaya başladıklarını ifade etti.

Çerçi, çaydan ve ölen balıklardan numune aldıklarını, bu örnekleri yetkili laboratuvarlara göndererek konunun takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.

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