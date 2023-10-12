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        Osmaniye´de araç konvoyu ile İsrail'e protesto

        OSMANİYE´deİsrail'in Filistin'e saldırıları, konvoy düzenlenerek protesto edildi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 21:43 Güncelleme: 12.10.2023 - 21:45
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        Osmaniye´de araç konvoyu ile İsrail'e protesto
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        OSMANİYE´deİsrail'in Filistin'e saldırıları, konvoy düzenlenerek protesto edildi. 

        İHH Osmaniye Şube Başkanlığı koordinasyonunda Raufbey Mahallesi Saimbey Ortaokulu yanındaki kapalı semt pazarında toplanan kalabalık, İsrail'in Filistine'e saldırısını protesto etti. İsrail aleyhine sloganlar atan kalabalık adına açıklama yapan İHH Şube Başkan Erdoğan Asarkaya, "Bizler yaşanan tüm süreçlerde şunu net bir şekilde gördük; yeryüzünde bozgunculuk görevini üstlenmiş olan İsrail, hiçbir uyarıyı, kınamayı ve eleştiriyi dinlemedi. İsrail, her zaman istikrarın ve barışın karşısında düşmanca bir tutum sergiledi. Şimdi İsrail´in karşısında kendi haklarını ve topraklarını savunan Filistinli kardeşlerimizle birlik olma zamanı. Şunu çok iyi biliyoruz ki yıllardır İsrail´in başlattığı ve yaktığı bu ateş kendisini yakacak bir ateştir" dedi. Açıklamanın ardından yaklaşık 200 araçlık konvoy, kornolar ve bayraklar eşliğinde Atatürk Caddesi üzerinden ilerleyerek Cumhuriyet Meydanına geldi. Kalabalık, okunan Kuran´ı Kerim ve yapılan duanın ardından alandan ayrıldı. 

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