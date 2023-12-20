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        Narkotik köpeği 'Poyraz', kasımın en başarılısı

        OSMANİYE Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde görevli 'Poyraz' adlı köpek, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından kasım ayının en başarılı narkotik arama köpeği seçildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 11:08 Güncelleme: 20.12.2023 - 11:08
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        Narkotik köpeği 'Poyraz', kasımın en başarılısı
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        OSMANİYE Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde görevli 'Poyraz' adlı köpek, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından kasım ayının en başarılı narkotik arama köpeği seçildi.

        Narkotik suçlarla mücadelede önemli rol üstlenen hassas burunlu köpekler, emniyet ve jandarma teşkilatının uyuşturucu aramalarına önemli katkı sağlıyor. Osmaniye'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün 'Poyraz' isimli narkotik dedektör arama köpeği, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından kasım ayı içerisindeki 236 kilo 150 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde bulunmasıyla Türkiye geneli narkotik dedektör köpekleri arasından 'ayın köpeği' olarak seçildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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