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        Yaz bitince terk edilen, yaylalardaki hayvanlara yiyecek bırakıldı

        OSMANİYE'de Amanos Dağları eteklerindeki yaylalarda yaz sonu terk edilen ve kış koşulları karşısında beslenme zorluğu yaşayan hayvanlar için yem bırakıldı. Belirli noktalardaki kuru mamalarla sahipsiz kedi ve köpekler beslendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 11:38 Güncelleme: 19.12.2023 - 11:40
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        Yaz bitince terk edilen, yaylalardaki hayvanlara yiyecek bırakıldı
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        OSMANİYE'de Amanos Dağları eteklerindeki yaylalarda yaz sonu terk edilen ve kış koşulları karşısında beslenme zorluğu yaşayan hayvanlar için yem bırakıldı. Belirli noktalardaki kuru mamalarla sahipsiz kedi ve köpekler beslendi.

        Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilciliği, kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarının beslenebilmesi için çalışma başlattı. Bu kapsamda, özellikle yaz aylarında nüfusu 30 binlere ulaşan ancak kış sezonunda sadece hafta sonları gelen esnaf ve piknikçilerin uğradığı Amanos Dağları´nda, terk edilen ve kışın soğukta yiyecek bulamayan sokak hayvanlarının beslemesi için çalışma yaptı. HAYTAP İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala, doğa dostu vatandaşların bu bölgelere ziyarete gelirken onlar için de gıda getirmelerini istedi.

        `DAĞLIK ALANLARDAKİ CANLARI UNUTMAYALIM´

        Kırsaldaki canlılar için sıklıkla besleme çalışmaları yaptıklarını anlatan Laçinbala, "Türkiye´nin pek çok noktasında HAYTAP'ın temsilcileri bu tür dağıtımları yapmaktadır. Dağlık alanlara gelirken vatandaşlarımız buradaki canları da unutmasın. Onlar için de bir ekmek, bir kap mama veya süt gibi ürünleri getirmeyi unutmayalım. Yaşam ellerinizde" dedi.

        244 TON MAMA DAĞITILDI

        HAYTAP iş birliğinde, 244 ton mamanın sahipsiz sokak hayvanlarına dağıtılmak üzere Türkiye´nin 7 bölgesinde 16 depoda toplanarak hayvansever temsilcilere dağıtılmaya başlandığını söyleyen Laçinbala, "Bu kapsamda Osmaniye'deki HAYTAP depomuza bir TIR mama transferi yapıldı. Mamaların yüklü bir kısmı Hatay ve Kahramanmaraş merkeze transfer edilirken, Mersin ve Osmaniye bölgelerinde de dağıtılmak üzere daha önceden belirlemiş olduğumuz hayvansever dostlarımıza dağıtımlarını tamamladık" ifadelerini kullandı.

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