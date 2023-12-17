Osmaniye'de öğrencilerin projeleri bilim şenliğinde sergilendi

Osmaniye'de teknoloji alanında eğitim alan öğrencilerin projelerinin yer aldığı bilim şenliği düzenlendi.

Deneyap Teknoloji Atölyesinde eğitim gören öğrencilerinin çalışmaları, Gençlik Merkezi'nde yapılan şenlikte sergilendi.

Etkinliğe katılan Vali Erdinç Yılmaz, projeleri inceledi.

Yılmaz, atölyedeki eğitimleri önemsediklerini belirterek, öğrencileri tebrik etti.

Şenliğe İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva ile İl Gençlik ve Spor Müdürü Sedat Acar da katıldı.