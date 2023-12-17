Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Tescilli Kadirli turpunun rekoltesinde düşüş beklenmiyor

        Osmaniye'de tarım işçilerince Savrun Çayı'nda temizlendikten sonra satışa sunulan coğrafi işaret tescilli Kadirli turpunda, rekoltenin geçen sezon gibi 160 bin tona ulaşması bekleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 10:53 Güncelleme: 17.12.2023 - 10:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tescilli Kadirli turpunun rekoltesinde düşüş beklenmiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Osmaniye'de tarım işçilerince Savrun Çayı'nda temizlendikten sonra satışa sunulan coğrafi işaret tescilli Kadirli turpunda, rekoltenin geçen sezon gibi 160 bin tona ulaşması bekleniyor.

        Türkiye'nin turp üretiminin yüzde 70'inden fazlasının gerçekleştirildiği kentte, yetiştirildiği ilçenin adıyla tescillenen Kadirli turpunun hasadı başladı.

        İlçedeki yaklaşık 40 bin dekar alanda üretilen kırmızı turplar, çoğunluğunu kadınların oluşturduğu işçiler tarafından toplanıp Savrun Çayı'na taşınıyor.

        Çamurdan arındırılması için soğuk suda yıkanan ürünler, zahmetli işlemin ardından paketlenip araçlara yükleniyor.

        Üreticisinden kilogramı 2-3 liradan alınan turplar, yurt genelindeki hallere gönderiliyor.

        - "Bu yıl verim iyi görünüyor"

        Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir, AA muhabirine, geçen yıl 40 bin dekardan yaklaşık 160 bin ton ürün toplandığını söyledi.

        Ekim alanının korunması sayesinde bu sezon da aynı oranda rekolte beklediklerini dile getiren İspir, şöyle konuştu:

        "Bu yıl turpta verim iyi görünüyor. Dekar başına 4 ton, toplamda 160 bin ton rekolte alacağımızı düşünüyoruz. Havalar sıcak gittiği için ürünün kilogram fiyatı istediğimiz seviyede değil. İnşallah havanın soğumasıyla turp fiyatı da makul seviyeye gelir ve çiftçimizin yüzü güler."

        İspir, 4 ay süren hasadın zahmetli olduğunu belirterek, "Turp, Kadirli için büyük istihdam kapısı. İlçede kışın üretilen turp sayesinde çok sayıda kişi kazanç sağlıyor, evine ekmek götürüyor. Türkiye'nin turp üretiminin büyük kısmı Kadirli'de gerçekleştiriliyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Üretici Mustafa İlker Öz de turpun toplanması, yıkanması ve paketlenmesi sürecinin zor olduğunu anlattı.

        Hasadın iyi başladığını ifade eden Öz, "Kışın soğuk geçmesi turp talebini artırıyor. Bu da kazancımızı olumlu etkiliyor. İnşallah mevsim şartları normale döner biz de ürünümüzü hak ettiği fiyata satarız." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Manhattan mı Maslak mı?
        Manhattan mı Maslak mı?
        Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı!
        Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı!
        Sakatlığı devam mı ediyor?
        Sakatlığı devam mı ediyor?
        Uzaklaştırma kararı bitince karısını öldürdü!
        Uzaklaştırma kararı bitince karısını öldürdü!
        Hakemler ne istiyor?
        Hakemler ne istiyor?
        Toplumun ortak paydası
        Toplumun ortak paydası
        Rehine yakınlarından Netanyahu'ya tepki
        Rehine yakınlarından Netanyahu'ya tepki
        "Türkler çok iyi insanlar"
        "Türkler çok iyi insanlar"
        Kendini polis olarak tanıtıp milyonlarca liralık vurgun yaptı
        Kendini polis olarak tanıtıp milyonlarca liralık vurgun yaptı
        'Hayranlarım sahneye iç çamaşırlarını atardı'
        'Hayranlarım sahneye iç çamaşırlarını atardı'
        Çocukların başı neden ağrır?
        Çocukların başı neden ağrır?
        Pakistan'da yapay yağmur ürettiler
        Pakistan'da yapay yağmur ürettiler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Pamuk yüklü tır alev alev yandı
        Pamuk yüklü tır alev alev yandı
        Rüzgar inşaat panelini devirdi
        Rüzgar inşaat panelini devirdi
        Koca: 2028’de tüm aşılar %100 Türkiye’de üretilecek
        Koca: 2028’de tüm aşılar %100 Türkiye’de üretilecek
        Crespo'ya Yunanistan'dan talip!
        Crespo'ya Yunanistan'dan talip!
        Kadro dışı isimlerle ilgili flaş gelişme!
        Kadro dışı isimlerle ilgili flaş gelişme!
        Premier Lig'de korkutan olay!
        Premier Lig'de korkutan olay!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto e...
        Osmaniye'de öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto e...
        Osmaniye'de halk eğitim merkezi kursiyerlerinden Gazze'deki çocuklara kıyaf...
        Osmaniye'de halk eğitim merkezi kursiyerlerinden Gazze'deki çocuklara kıyaf...
        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
        Osmaniye'de firari FETÖ hükümlüsü, yatak odasındaki gizli bölmede yakalandı
        Osmaniye'de firari FETÖ hükümlüsü, yatak odasındaki gizli bölmede yakalandı
        FETÖ hükümlüsü, gizli bölmede yakalandı
        FETÖ hükümlüsü, gizli bölmede yakalandı
        Osmaniye Hasanbeyli'de deprem konutlarının yapımı sürüyor
        Osmaniye Hasanbeyli'de deprem konutlarının yapımı sürüyor