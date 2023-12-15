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        Osmaniye'de öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti

        Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğrencisi bir grup, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 15:05 Güncelleme: 15.12.2023 - 15:05
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        Osmaniye'de öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti
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        Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğrencisi bir grup, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırına tepki gösterdi.

        Üniversiteli AK Gençlik (ÜNİAK) üyesi öğrenciler, cuma namazı çıkışında Nuri Çomu Camisi önünde bir araya geldi.

        Ellerinde pankart ve dövizler bulunan grup, İsrail aleyhine sloganlar attı.

        Osmaniye ÜNİAK Başkanı Abdulsamed Demez, grup adına yaptığı açıklamada, insanlığın gözü önünde Filistin'de gerçekleştirilen korkunç katliamın faillerini ve ortaklarını öfkeyle lanetlediklerini söyledi.

        İsrail'in bugüne kadar içerisinde hastane ve mülteci kamplarının da olduğu birçok yeri bombaladığını belirten Demez, "Vicdan sahibi herkesi, bu katliamın sorumlularına karşı gür bir sesle dur demeye, tavır almaya ve Filistin halkı ile dayanışmaya çağırıyoruz." dedi.

        Açıklamanın ardından grup olaysız dağıldı.

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