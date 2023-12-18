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        Osmaniye'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

        Osmaniye'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 22:56 Güncelleme: 18.12.2023 - 22:56
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        Osmaniye'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
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        Osmaniye'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

        Rızaiye Mahallesi 1084 sokakta iki grup arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

        Kavgada bıçaklanan Tayfun Akıncı (26) olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan Mehmet Furkan A, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Polis, olaya karışan şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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