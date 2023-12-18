Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 21 şüpheli tutuklandı

Osmaniye'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 170 şüpheliden 21'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 11-17 Aralık’ta kent genelinde yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 170 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 21'i tutuklandı.

Uygulamalarda, ruhsatsız 11 tabanca, 7 av tüfeği, 361,54 gram uyuşturucu ve 263 uyuşturucu hap ele geçirildi.

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