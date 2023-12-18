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        Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 21 şüpheli tutuklandı

        Osmaniye'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 170 şüpheliden 21'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 16:14 Güncelleme: 18.12.2023 - 16:14
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        Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 21 şüpheli tutuklandı
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        Osmaniye'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 170 şüpheliden 21'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 11-17 Aralık’ta kent genelinde yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 170 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 21'i tutuklandı.

        Uygulamalarda, ruhsatsız 11 tabanca, 7 av tüfeği, 361,54 gram uyuşturucu ve 263 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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