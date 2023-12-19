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        Osmaniye'de 47 bin 500 makaron ele geçirildi

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, evinde 47 bin 500 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 11:28 Güncelleme: 19.12.2023 - 11:28
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        Osmaniye'de 47 bin 500 makaron ele geçirildi
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, evinde 47 bin 500 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ürün bulundurulduğu belirlenen Savrun Mahallesi'ndeki ikamete operasyon düzenledi.

        Adreste 47 bin 500 makaron ve 47,5 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli Y.C, emniyete götürüldü.

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