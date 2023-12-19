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        Osmaniye'de tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tır çarpıştı, 5 kişi yaralandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün tırla çarpışması sonucu 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 19:54 Güncelleme: 19.12.2023 - 20:07
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        Osmaniye'de tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tır çarpıştı, 5 kişi yaralandı
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün tırla çarpışması sonucu 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

        Ü.K'nin kullandığı 80 LH 143 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, Cığcık köyü yolu mezarlık kavşağında Serhat K. idaresindeki 31 R 6184 plakalı tırla çarpıştı.

        Kazada, 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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