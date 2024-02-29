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        DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Depremin unutulmaması, yaraların sarılmasında hepimizin üzerimize düşeni yapması gerekli

        DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin Türkiye tarihinin yaşadığı en büyük felaketlerden biri olduğunu belirterek, "Bir taraftan da en büyük dayanışma yaşandı. Evet, hayat devam ediyor ama depremin unutulmaması ve yaraların sarılması anlamında hepimizin üzerimize düşeni yapması gerekli" dedi. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti'ni (OGC) ziyaret etti. OGC Başkanı İsrafil Avcı, Çerkezoğlu'na ziyaretleri için teşekkür ederek, "Asrın felaketi olarak adlandırılan deprem felaketinin üzerinden 1 yıl gibi bir zaman geçmesine rağmen Osmaniye maalesef deprem bölgesi illeri arasında görülmeyen bir yer oldu. Çok şükür Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman gibi ciddi bir sıkıntımız da yok. Oradaki vatandaşlarımızın bize göre sıkıntısı çok çok daha büyük. Ama sonuçta o depremi biz de yaşadık. Onun psikolojik etkisini hala üzerimizde hissediyoruz" diye konuştu. 'PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZİ MAYISTA BİTECEK'6 Şubat ve 20 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin tüm Türkiye'yi çok derinden etkilediğini söyleyen Arzu Çerkezoğlu ise şöyle konuştu:"Depremin yıl dönümünde DİSK olarak Hatay'da çeşitli programlar düzenledik. Hatay'ın Defne ilçesinde bir Psikososyal Destek Merkezi kuruyoruz. 6 Şubat'ta temel atma törenini yaptık. Giderek bütün bölgeye hizmet vermesini hedeflediğimiz bu merkezi, Türkiye Psikiyatri Derneği ve uluslararası sendikaların çok büyük desteğiyle yaptırıyoruz. Çok güzel bir bina inşaatına başladık. Mayıs ayında bitecek. İnşallah açılışını yapacağız, çünkü depremin gerçekten çok boyutlu sonuçları var. Ekonomik, toplumsal ve psikolojik sonuçları var. O anlamda her türlü yıkım karşısında bu enkazın tüm boyutlarını hep beraber dayanışmayla kaldırabileceğimize inanıyoruz. DİSK olarak da bu anlamda üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Ziyaretlerimizi devam ettireceğiz. Gücümüz ölçüsünde elimizden geldiğince hep yan yana olacağız. Çünkü bu kadar büyük bir yıkım gerçekten Türkiye tarihinin yaşadığı en büyük felaketlerden bir tanesi ama bir taraftan da en büyük dayanışma yaşandı. Türkiye'nin her yerinden, doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine, bunu sürekli kılmak lazım, depremin unutulmaması lazım. Evet, hayat devam ediyor ama depremin unutulmaması ve depremin yaralarının sarılması anlamında hepimizin üzerimize düşeni yapması gerekli."

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 16:04 Güncelleme: 29.02.2024 - 16:10
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        DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Depremin unutulmaması, yaraların sarılmasında hepimizin üzerimize düşeni yapması gerekli
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        DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin Türkiye tarihinin yaşadığı en büyük felaketlerden biri olduğunu belirterek, “Bir taraftan da en büyük dayanışma yaşandı. Evet, hayat devam ediyor ama depremin unutulmaması ve yaraların sarılması anlamında hepimizin üzerimize düşeni yapması gerekli" dedi. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti’ni (OGC) ziyaret etti. OGC Başkanı İsrafil Avcı, Çerkezoğlu’na ziyaretleri için teşekkür ederek, “Asrın felaketi olarak adlandırılan deprem felaketinin üzerinden 1 yıl gibi bir zaman geçmesine rağmen Osmaniye maalesef deprem bölgesi illeri arasında görülmeyen bir yer oldu. Çok şükür Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman gibi ciddi bir sıkıntımız da yok. Oradaki vatandaşlarımızın bize göre sıkıntısı çok çok daha büyük. Ama sonuçta o depremi biz de yaşadık. Onun psikolojik etkisini hala üzerimizde hissediyoruz" diye konuştu. 'PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZİ MAYISTA BİTECEK'6 Şubat ve 20 Şubat 2023’te yaşanan depremlerin tüm Türkiye’yi çok derinden etkilediğini söyleyen Arzu Çerkezoğlu ise şöyle konuştu:“Depremin yıl dönümünde DİSK olarak Hatay’da çeşitli programlar düzenledik. Hatay’ın Defne ilçesinde bir Psikososyal Destek Merkezi kuruyoruz. 6 Şubat’ta temel atma törenini yaptık. Giderek bütün bölgeye hizmet vermesini hedeflediğimiz bu merkezi, Türkiye Psikiyatri Derneği ve uluslararası sendikaların çok büyük desteğiyle yaptırıyoruz. Çok güzel bir bina inşaatına başladık. Mayıs ayında bitecek. İnşallah açılışını yapacağız, çünkü depremin gerçekten çok boyutlu sonuçları var. Ekonomik, toplumsal ve psikolojik sonuçları var. O anlamda her türlü yıkım karşısında bu enkazın tüm boyutlarını hep beraber dayanışmayla kaldırabileceğimize inanıyoruz. DİSK olarak da bu anlamda üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Ziyaretlerimizi devam ettireceğiz. Gücümüz ölçüsünde elimizden geldiğince hep yan yana olacağız. Çünkü bu kadar büyük bir yıkım gerçekten Türkiye tarihinin yaşadığı en büyük felaketlerden bir tanesi ama bir taraftan da en büyük dayanışma yaşandı. Türkiye’nin her yerinden, doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine, bunu sürekli kılmak lazım, depremin unutulmaması lazım. Evet, hayat devam ediyor ama depremin unutulmaması ve depremin yaralarının sarılması anlamında hepimizin üzerimize düşeni yapması gerekli.”

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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