Osmaniye'de çaldıkları otomobille evlerden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı
Osmaniye'de çaldıkları otomobille evlerden hırsızlık yaptığı belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.
Osmaniye'de çaldıkları otomobille evlerden hırsızlık yaptığı belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Şubat'ta Devlet Bahçeli Bulvarı'ndan bir otomobilin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, aracı çalan 2 şüphelinin önce Dumlupınar Mahallesi'nde, ardından merkeze bağlı Cevdetiye beldesinde 2 evden de hırsızlık yaptığını belirledi.
Polis, zanlıların çaldıkları çeşitli ev eşyalarını satmak ve aracı parçalarına ayırmak istediklerini tespit etti.
Sanayiye gidecekleri belirlenen şüpheliler, burada polis ekiplerince çaldıkları araç ve içindeki ev eşyalarıyla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.