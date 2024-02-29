Osmaniye'de çaldıkları otomobille evlerden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

Sanayiye gidecekleri belirlenen şüpheliler, burada polis ekiplerince çaldıkları araç ve içindeki ev eşyalarıyla yakalandı.

Polis, zanlıların çaldıkları çeşitli ev eşyalarını satmak ve aracı parçalarına ayırmak istediklerini tespit etti.

Ekipler, aracı çalan 2 şüphelinin önce Dumlupınar Mahallesi'nde, ardından merkeze bağlı Cevdetiye beldesinde 2 evden de hırsızlık yaptığını belirledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.