Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de çaldıkları otomobille evlerden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

        Osmaniye'de çaldıkları otomobille evlerden hırsızlık yaptığı belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 12:41 Güncelleme: 29.02.2024 - 12:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de çaldıkları otomobille evlerden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Osmaniye'de çaldıkları otomobille evlerden hırsızlık yaptığı belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Şubat'ta Devlet Bahçeli Bulvarı'ndan bir otomobilin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, aracı çalan 2 şüphelinin önce Dumlupınar Mahallesi'nde, ardından merkeze bağlı Cevdetiye beldesinde 2 evden de hırsızlık yaptığını belirledi.

        Polis, zanlıların çaldıkları çeşitli ev eşyalarını satmak ve aracı parçalarına ayırmak istediklerini tespit etti.

        Sanayiye gidecekleri belirlenen şüpheliler, burada polis ekiplerince çaldıkları araç ve içindeki ev eşyalarıyla yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        MSB: F-16'lar için kabul mektubu geldi
        MSB: F-16'lar için kabul mektubu geldi
        Borsa İstanbul'da 'tech mania'
        Borsa İstanbul'da 'tech mania'
        Sucukta hileye dikkat! Pazarda 50, kasapta 200 lira
        Sucukta hileye dikkat! Pazarda 50, kasapta 200 lira
        Prens William son anda planını iptal etti
        Prens William son anda planını iptal etti
        35 bin kutu ilaç bakkaldan çıktı!
        35 bin kutu ilaç bakkaldan çıktı!
        Yakınlarıyla tartıştı, çevreye ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
        Yakınlarıyla tartıştı, çevreye ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
        Ambulans cehaleti
        Ambulans cehaleti
        Araştırma için elleriyle foseptikten hamam böceği topluyorlar
        Araştırma için elleriyle foseptikten hamam böceği topluyorlar
        Derbi öncesi rotasyon kararı
        Derbi öncesi rotasyon kararı
        Macron'a ait olduğu öne sürülen videolar tartışma yarattı
        Macron'a ait olduğu öne sürülen videolar tartışma yarattı
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen telefonu açıkladı
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen telefonu açıkladı
        Bakan Şimşek, Yellen ile bir araya geldi
        Bakan Şimşek, Yellen ile bir araya geldi
        Adana'da kahvehanede dikkat çeken yasak
        Adana'da kahvehanede dikkat çeken yasak
        Avrupa'nın en yaşlı kralı hastanede
        Avrupa'nın en yaşlı kralı hastanede
        Ahmet Mümtaz Taylan, 'Kızılcık Şerbeti'nde
        Ahmet Mümtaz Taylan, 'Kızılcık Şerbeti'nde
        Kimler kıdem tazminatı alabilir?
        Kimler kıdem tazminatı alabilir?
        "Rakibini ciddiye aldı"
        "Rakibini ciddiye aldı"
        Savunma profesörü!
        Savunma profesörü!
        Piyasayı ne etkiliyor?
        Piyasayı ne etkiliyor?

        Benzer Haberler

        DİSK'in temelini attığı Hatay'daki psikososyal destek merkezi mayısta açıla...
        DİSK'in temelini attığı Hatay'daki psikososyal destek merkezi mayısta açıla...
        Osmaniye'de üreticilere 36 bin zeytin fidanı dağıtıldı
        Osmaniye'de üreticilere 36 bin zeytin fidanı dağıtıldı
        Osmaniye'de otomobille panelvan çarpıştı, 2 kişi yaralandı
        Osmaniye'de otomobille panelvan çarpıştı, 2 kişi yaralandı
        Osmaniye'de 27 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Osmaniye'de 27 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Adana, Mersin ve Osmaniye'de AK Parti teşkilatlarından 28 Şubat açıklaması
        Adana, Mersin ve Osmaniye'de AK Parti teşkilatlarından 28 Şubat açıklaması
        Osmaniye'de iki araçta 61 kilo 950 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Osmaniye'de iki araçta 61 kilo 950 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi