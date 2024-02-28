Osmaniye'de üreticilere 36 bin zeytin fidanı dağıtıldı

İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Kolabaş da fidanlara yüzde 75 hibe sağlandığını anlattı.

Sektörü daha ileri taşıyacak projelere devam edeceklerini belirten Yılmaz, "Dağıtılan 36 bin fidanın en güzel şekilde yetiştirileceğine ve değerlendireceğine inanıyorum. Çiftçilerimizin, gelişen teknoloji ve yeni teknikleri tercih etmeleri, suyu tasarruflu kullanmaları geleceğimiz açısından önemli." dedi.

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