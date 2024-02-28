Osmaniye'de 27 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri, hakkında "Çek ile karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme" suçundan 27 yıl 6 ay hapis cezası bulunan E.Ö'nün kentte olduğunu belirledi.

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