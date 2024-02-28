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        Osmaniye'de 27 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Osmaniye'de 27 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 14:18 Güncelleme: 28.02.2024 - 14:18
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        Osmaniye'de 27 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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        Osmaniye'de 27 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü cezaevine gönderildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri, hakkında "Çek ile karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme" suçundan 27 yıl 6 ay hapis cezası bulunan E.Ö'nün kentte olduğunu belirledi.

        Fiziki takip sonucu yakalanan E.Ö, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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