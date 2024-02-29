Ağabeyi ile yengesini öldürdü, 3 aile üyesini de yaraladı OSMANİYE'de Erol Öztürk, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı ağabeyi Yusuf ile yengesi Rabia Öztürk'ü av tüfeği ile öldürdü, 3 aile üyesini de yaraladı.Olay, saat 15.30 sularında Gebeli Mahallesi 3518 Sokak'ta meydana geldi. Aralarında uzun süredir arazi anlaşmazlığı olan Erol Öztürk ile ağabeyi Yusuf Öztürk tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Erol Öztürk, elindeki av tüfeğiyle ağabeyi ile ailesine ateş açtı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yusuf ile eşi Rabia Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Yusuf Öztürk'ün yaralanan gelini Birgül ile torunları Çiğdem ve Soner Öztürk de Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli av tüfeği ile gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 29.02.2024 - 17:45 Güncelleme: 29.02.2024 - 17:50 facebook

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