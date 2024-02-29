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        Osmaniye'de aile arasındaki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Osmaniye'de aile arasındaki silahlı kavgada tüfekle vurulan 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 17:50 Güncelleme: 29.02.2024 - 18:27
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        Osmaniye'de aile arasındaki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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        Osmaniye'de aile arasındaki silahlı kavgada tüfekle vurulan 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Gebeli Mahallesi'nde iki katlı müstakil evde, aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

        Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, tüfekle vurulduğu belirlenen aynı aileden Yusuf Ö. ve Rabia Ö'nün öldüğünü belirledi.

        Yaralanan Birgül Ö, Çiğdem Ö. ve Soner Ö. ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi, ambulanslarla Osmaniye'deki hastanelere kaldırıldı.

        Ekipler tarafından Erol Ö. gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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