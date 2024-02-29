Osmaniye'de aile arasındaki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Yaralanan Birgül Ö, Çiğdem Ö. ve Soner Ö. ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi, ambulanslarla Osmaniye'deki hastanelere kaldırıldı.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Gebeli Mahallesi'nde iki katlı müstakil evde, aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

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