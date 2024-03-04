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        İçişleriBakanı Yerlikaya: Osmaniye'de eş zamanlı olarak düzenlenen "MAHZEN-3" operasyonlarında elebaşılığını Murat Özdemir ve Cengiz Arslan'ın yaptığı 2 ayrı organize suç örgütü çökertildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 08:36 Güncelleme: 04.03.2024 - 08:36
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        İçişleriBakanı Yerlikaya: Osmaniye’de eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-3” operasyonlarında elebaşılığını Murat Özdemir ve Cengiz Arslan’ın yaptığı 2 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 55 şüpheli yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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