İçişleriBakanı Yerlikaya: Osmaniye’de eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-3” operasyonlarında elebaşılığını Murat Özdemir ve Cengiz Arslan’ın yaptığı 2 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 55 şüpheli yakalandı.

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