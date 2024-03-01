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        Arazi kavgasında ağabeyi ve yengesini öldüren şüpheli, adliyede (3)

        SayınYazı İşleri Müdürlerinin dikkatine, 'Arazi kavgasında ağabeyi ve yengesini öldüren şüpheli, adliyede (2)' ana başlıklı haberimizde 'ÇİFTİN TORUNU DA ÖLDÜ' ara başlıklı haberimiz kaynağından iptal edilmiştir.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 20:42 Güncelleme: 01.03.2024 - 20:42
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        Arazi kavgasında ağabeyi ve yengesini öldüren şüpheli, adliyede (3)
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        SayınYazı İşleri Müdürlerinin dikkatine, 

        'Arazi kavgasında ağabeyi ve yengesini öldüren şüpheli, adliyede (2)' ana başlıklı haberimizde 'ÇİFTİN TORUNU DA ÖLDÜ' ara başlıklı haberimiz kaynağından iptal edilmiştir. Yusuf Öztürk (74) ve eşi Rabia Öztürk'ün (70) aynı olayda yaralanan torunları Çiğdem Öztürk'ün (32) hastanedeki tedavisi devam etmektedir.

        TUTUKLANDI

        Öte yandan, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Erol Öztürk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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