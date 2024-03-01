Arazi kavgasında ağabeyi ve yengesini öldüren şüpheli, adliyede (3)

'Arazi kavgasında ağabeyi ve yengesini öldüren şüpheli, adliyede (2)' ana başlıklı haberimizde 'ÇİFTİN TORUNU DA ÖLDÜ' ara başlıklı haberimiz kaynağından iptal edilmiştir. Yusuf Öztürk (74) ve eşi Rabia Öztürk'ün (70) aynı olayda yaralanan torunları Çiğdem Öztürk'ün (32) hastanedeki tedavisi devam etmektedir.

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