Osmaniye'de tüfekle ağabeyi ve yengesini öldüren, 4 kişiyi de yaralayan zanlı tutuklandı

Gebeli Mahallesi'nde dün iki katlı müstakil evde aile arasında çıkan tartışmada Erol Ö'nün tüfekle ateş açması sonucu ağabeyi Yusuf Ö, yengesi Rabia Ö. olay yerinde yaşamını yitirmiş, Birgül Ö, Çiğdem Ö. ve Soner Ö. ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi de yaralanmıştı. Erol Ö. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Osmaniye'de aile arasındaki kavgada ağabeyi ve yengesini öldüren, 4 kişiyi de yaralayan şüpheli tutuklandı.

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