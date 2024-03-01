Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Depremde yıkılan ahırda hayvanlarını kaybeden besiciye büyükbaş desteği sağlandı

        MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki depremde ahırının yıkılması sonucu 5 büyükbaş hayvanını kaybeden besiciye, başvurusu sonucu Tarım ve Orman Müdürlüğünce 5 inek hibe edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 11:03 Güncelleme: 01.03.2024 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Depremde yıkılan ahırda hayvanlarını kaybeden besiciye büyükbaş desteği sağlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki depremde ahırının yıkılması sonucu 5 büyükbaş hayvanını kaybeden besiciye, başvurusu sonucu Tarım ve Orman Müdürlüğünce 5 inek hibe edildi.

        Bahçe ilçesi Aşağı Karderesi köyünde çocukluğundan bu yana besicilikle uğraşan 58 yaşındaki Ali Yüksel'in, geçen yıl 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde iki evi ve ahırı yıkıldı.

        Ahırındaki 13 inekten 5'i telef olan Yüksel, arazisine depremin ardından derme çatma ev ve ahır inşa etti.

        Daha sonra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvuran Yüksel'e devlet tarafından Holstein cinsi 5 gebe inek hibe edildi.

        - "Gelen bu hayvanlar da gebe. En fazla 1,5-2 ay içerisinde yavrulayacaklar"

        Yüksel, AA muhabirine, besiciliğin babasından kendisine kaldığını ve çocukluğundan bu yana hayvancılıkla geçimlerini sağladıklarını söyledi.

        Ailecek geçen yıl yaşanan depremden zarar gördüklerini dile getiren Yüksel, "İki evimiz vardı burada, ikisi de yıkıldı. Ahırımız yıkıldı. Ahırımızda 13 hayvan vardı. 5'i enkazın altında kaldı ve öldü." dedi.

        Yüksel, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün kendisine hibe ettiği hayvanlardan çok memnun kaldığını dile getirerek, "Şu anda bu ve diğer hayvanlarla geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz. Gelen hayvanlar çok güzel. Yani benim ölen hayvanlarımdan bile daha kaliteli, daha cüsseli, daha verimli. Gelen bu hayvanlar da gebe. En fazla 1,5-2 ay içerisinde yavrulayacaklar. Böylece hayvan sayım daha da artacak. Devletimizden, büyüklerimizden Allah razı olsun." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emekliye milli gelir zammı
        Emekliye milli gelir zammı
        Prof. Dr. Görür'den, 1 hat ve 5 kente deprem uyarısı!
        Prof. Dr. Görür'den, 1 hat ve 5 kente deprem uyarısı!
        Eski ABD'li diplomat casus çıktı
        Eski ABD'li diplomat casus çıktı
        Kerem Aktürkoğlu, trafikte tartışma yaşadı
        Kerem Aktürkoğlu, trafikte tartışma yaşadı
        Şampiyon, 20 yaşındaydı... Milli karateciyi kaybettik!
        Şampiyon, 20 yaşındaydı... Milli karateciyi kaybettik!
        Hastaneye kaldırıldı; "Yürümem yasaklandı"
        Hastaneye kaldırıldı; "Yürümem yasaklandı"
        Bisikletin trafikteki yeri artık müfredatta
        Bisikletin trafikteki yeri artık müfredatta
        Yaren Leylek 13. yılda da Adem Amca'nın kayığına kondu
        Yaren Leylek 13. yılda da Adem Amca'nın kayığına kondu
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Dolandırıcılık şüphelisi, kardeşine benzemek için estetik yaptırmış!
        Dolandırıcılık şüphelisi, kardeşine benzemek için estetik yaptırmış!
        Evlilik açıklaması
        Evlilik açıklaması
        Girişim yatırımlarında 'tohum' dönemi
        Girişim yatırımlarında 'tohum' dönemi
        Galler Prensesi Kate'in sağlık durumu nasıl?
        Galler Prensesi Kate'in sağlık durumu nasıl?
        Biden ve Trump aynı gün sınırda
        Biden ve Trump aynı gün sınırda
        "Divan mı, Gümrük mü?"
        "Divan mı, Gümrük mü?"
        Seçim sonrası borsa düşecek mi?
        Seçim sonrası borsa düşecek mi?
        ABD Senatosu'ndan F-16 kararı
        ABD Senatosu'ndan F-16 kararı
        Hogır Alay'ın mezarı cinayet şüphesi ile açıldı
        Hogır Alay'ın mezarı cinayet şüphesi ile açıldı
        "Montella, Semih'i takip ediyor"
        "Montella, Semih'i takip ediyor"
        İki grup arasında kavga! 6 kişi tutuklandı
        İki grup arasında kavga! 6 kişi tutuklandı

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de aile arasındaki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Osmaniye'de aile arasındaki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Ağabeyi ile yengesini öldürdü, 3 aile üyesini de yaraladı
        Ağabeyi ile yengesini öldürdü, 3 aile üyesini de yaraladı
        DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Depremin unutulmaması, yaraların sarılmasınd...
        DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Depremin unutulmaması, yaraların sarılmasınd...
        Osmaniye'de çaldıkları otomobille evlerden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklan...
        Osmaniye'de çaldıkları otomobille evlerden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklan...
        DİSK'in temelini attığı Hatay'daki psikososyal destek merkezi mayısta açıla...
        DİSK'in temelini attığı Hatay'daki psikososyal destek merkezi mayısta açıla...
        Osmaniye'de üreticilere 36 bin zeytin fidanı dağıtıldı
        Osmaniye'de üreticilere 36 bin zeytin fidanı dağıtıldı