Arazi kavgasında ağabeyi ve yengesini öldüren şüpheli, adliyede (2)

Osmaniye'de, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kardeşi Erol Öztürk (54) tarafından ruhsatsız av tüfeğiyle vurularak öldürülen Yusuf Öztürk (74) ve eşi Rabia Öztürk'ün (70) aynı olayda yaralanan torunları Çiğdem Öztürk (32) de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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