Arazi kavgasında ağabeyi ve yengesini öldüren şüpheli, adliyede (2)
ÇİFTİNTORUNU DA ÖLDÜOsmaniye'de, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kardeşi Erol Öztürk (54) tarafından ruhsatsız av tüfeğiyle vurularak öldürülen Yusuf Öztürk (74) ve eşi Rabia Öztürk'ün (70) aynı olayda yaralanan torunları Çiğdem Öztürk (32) de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
ÇİFTİNTORUNU DA ÖLDÜ
Osmaniye'de, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kardeşi Erol Öztürk (54) tarafından ruhsatsız av tüfeğiyle vurularak öldürülen Yusuf Öztürk (74) ve eşi Rabia Öztürk'ün (70) aynı olayda yaralanan torunları Çiğdem Öztürk (32) de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
TUTUKLANDI
Öte yandan, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Erol Öztürk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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