Osmaniye'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kerim Ünsalan idaresindeki 80 ABS 154 plakalı motosiklet, Cemalpaşa Mahallesi Osman Nuri Saygılı Caddesi'nde Murat K. idaresindeki 80 AK 837 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan Ünsalan, ambulansla kaldırıldığı Kadirli Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü Murat K. gözaltına alındı.
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