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        Osmaniye'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 18:16 Güncelleme: 03.03.2024 - 18:43
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        Osmaniye'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kerim Ünsalan idaresindeki 80 ABS 154 plakalı motosiklet, Cemalpaşa Mahallesi Osman Nuri Saygılı Caddesi'nde Murat K. idaresindeki 80 AK 837 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada ağır yaralanan Ünsalan, ambulansla kaldırıldığı Kadirli Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Otomobil sürücüsü Murat K. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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