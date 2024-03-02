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        Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı beş kişi yaralandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan biri çocuk beş kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 16:26 Güncelleme: 02.03.2024 - 16:26
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        Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı beş kişi yaralandı
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan biri çocuk beş kişi hastaneye kaldırıldı.

        Feyyaz G. idaresindeki 31 E 3329 plakalı otomobil, Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi'nde, Seyit K'nin kullandığı 80 AK 453 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, araçların sürücüleriyle 31 E 3329 plakalı araçta bulunan biri çocuk üç kişi yaralandı.

        Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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