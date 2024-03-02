Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı beş kişi yaralandı

Kazada, araçların sürücüleriyle 31 E 3329 plakalı araçta bulunan biri çocuk üç kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan biri çocuk beş kişi hastaneye kaldırıldı.

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