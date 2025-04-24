Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Sulama kanalında akıma kapılan Özlem ve annesi toprağa verildi; 9 gözaltı

        OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde, sulama kanalının kenarında oynarken ellerini yıkamak istediği sırada akıma kapılan Özlem (6) ve onu kurtarmaya çalışırken ölen annesi Cennet Üstün (37), yan yana toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 12:18 Güncelleme: 24.04.2025 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sulama kanalında akıma kapılan Özlem ve annesi toprağa verildi; 9 gözaltı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde, sulama kanalının kenarında oynarken ellerini yıkamak istediği sırada akıma kapılan Özlem (6) ve onu kurtarmaya çalışırken ölen annesi Cennet Üstün (37), yan yana toprağa verildi. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 9 kişi gözaltına alındı.

        Olay, dün saat 15.30 sıralarında, Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin yanındaki sulama kanalının kenarında oynayan Özlem Üstün, suda ellerini yıkamak isterken elektrik akımına kapıldı. Kızının çırpındığını gören Cennet Üstün de panikle suya atlayıp kurtarmaya çalışırken akıma kapıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada ilçeye verilen elektrik kesilirken, yaralı anne ve kızı, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Toprakkale Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Anne ile kızı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ekipler, sulama kanalındaki elektrik kaçağının nedenini tespit etmek için çalışma başlattı. Hastane morgundan alınan anne ve kızın cenazeleri, sabah saatlerinde Kışla Mahallesi Kışla Mezarlığı'na getirildi. Anne kız, kılınan cenaze namazının ardından yan yana göz yaşlarıyla toprağa verildi.

        DOĞAL GAZ ÇALIŞMASINDA KABLOLARIN ZARAR GÖRDÜĞÜ DEĞERLENDİRİLİYOR

        Osmaniye Valiliği, olaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “Konu ile ilgili Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma neticesinde yapılan incelemede; olay yeri yakınlarında bir doğal gaz firması tarafından yapılan kazı çalışmaları sırasında elektrik kablolarının zarar gördüğü ve kaçak elektrik akımı oluşturduğu değerlendirilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile 9 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır” denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Uraloğlu, depremde yine sınıfta kalan GSM operatörleri ile görüşecek
        Bakan Uraloğlu, depremde yine sınıfta kalan GSM operatörleri ile görüşecek
        Deprem sonrası telefonlar kilitlendi
        Deprem sonrası telefonlar kilitlendi
        6.2'nin sembol karesi oldu... Bacağı kırıkken atlamış! "Biz K.Maraşlıyız travmam vardı!"
        6.2'nin sembol karesi oldu... Bacağı kırıkken atlamış! "Biz K.Maraşlıyız travmam vardı!"
        Boğazda kaydedildi! Yelkenli, deprem sırasında yan yattı!
        Boğazda kaydedildi! Yelkenli, deprem sırasında yan yattı!
        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbul depremi açıklaması!
        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbul depremi açıklaması!
        Silivri'deki 6.2 büyüklüğündeki deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi
        Silivri'deki 6.2 büyüklüğündeki deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi
        Deprem fırsatçıları yine harekete geçti
        Deprem fırsatçıları yine harekete geçti
        İstanbul'daki depremin ardından Çeşme'de rezervasyonlar arttı
        İstanbul'daki depremin ardından Çeşme'de rezervasyonlar arttı
        İstanbul 4.1 ile uyandı! Marmara beşik gibi: 19 saatte 284 artçı!
        İstanbul 4.1 ile uyandı! Marmara beşik gibi: 19 saatte 284 artçı!
        İstanbul'un yarısı 25 yaş ve üzeri binada yaşıyor
        İstanbul'un yarısı 25 yaş ve üzeri binada yaşıyor
        İstanbul’daki 6,2 büyüklüğündeki depremin sesi kaydedildi
        İstanbul’daki 6,2 büyüklüğündeki depremin sesi kaydedildi
        Otomatik şanzımanlar neden yolda kaldı?
        Otomatik şanzımanlar neden yolda kaldı?
        5 bölge için sağanak uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak?
        5 bölge için sağanak uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak?
        Minguzzi'nin katili satırla yakalandı, takipsizlik verildi!
        Minguzzi'nin katili satırla yakalandı, takipsizlik verildi!
        Parklarda sabahladılar!
        Parklarda sabahladılar!
        Ancelotti'den Arda'ya büyük övgü: Olağanüstü!
        Ancelotti'den Arda'ya büyük övgü: Olağanüstü!
        Beşiktaş'ta derbi öncesi sarı alarm!
        Beşiktaş'ta derbi öncesi sarı alarm!
        "Bizi hedef gösterdi"
        "Bizi hedef gösterdi"
        Süper Lig tarihinin en golcü kiralıkları!
        Süper Lig tarihinin en golcü kiralıkları!
        "Dezenflasyon devam ediyor ancak riskler canlı"
        "Dezenflasyon devam ediyor ancak riskler canlı"

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de elektrik akımına kapılıp ölen anne ve kızının cenazeleri defned...
        Osmaniye'de elektrik akımına kapılıp ölen anne ve kızının cenazeleri defned...
        Depremde hasar gören 151 yıllık hükümet konağı için onarım talebi
        Depremde hasar gören 151 yıllık hükümet konağı için onarım talebi
        Osmaniye'de tıra çarpan cipteki sürücü hayatını kaybetti
        Osmaniye'de tıra çarpan cipteki sürücü hayatını kaybetti
        Sulama kanalında ellerini yıkarken elektrik akımına kapılan Özlem ile onu k...
        Sulama kanalında ellerini yıkarken elektrik akımına kapılan Özlem ile onu k...
        Osmaniye'de elektrik akımına kapılan kız çocuğu ile annesi hayatını kaybett...
        Osmaniye'de elektrik akımına kapılan kız çocuğu ile annesi hayatını kaybett...
        Yeşilay Osmaniye Şubesinden 23 Nisan etkinliği
        Yeşilay Osmaniye Şubesinden 23 Nisan etkinliği