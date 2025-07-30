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        Kamyonun refüjdeki ağaçlara çarpıp devrildiği kaza kamerada

        OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, refüjdeki ağaçlara çarpıp devrilen kum yüklü kamyonun şoförü yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 16:12 Güncelleme: 30.07.2025 - 16:12
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        Kamyonun refüjdeki ağaçlara çarpıp devrildiği kaza kamerada
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        OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, refüjdeki ağaçlara çarpıp devrilen kum yüklü kamyonun şoförü yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, sabah saatlerinde, Kamil Kara Bulvarı'nda meydana geldi. Kadir K.'nin direksiyon kontrolünü yitirdiği 80 EN 095 plakalı kum yüklü kamyon, refüje çıkıp ağaçlara çarpıp karşı şeride geçerek devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Kadir K.'yi, itfaiyeciler kurtardı. Yaralanan Kadir K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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