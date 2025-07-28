Osmaniye'de iki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alperen A'nın kullandığı 80 AGT 476 plakalı otomobil, Şehit Halis Şişman Mahallesi'nde refüjdeki ağaca çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçtaki sürücü ile Fatih A. ve Hakan K, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Çiğdemli köyünde de Halil T. idaresindeki 61 HE 747 plakalı midibüs, yol kenarındaki ağaca çarptı.
İtfaiye ekiplerince araçta sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye götürüldü.
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