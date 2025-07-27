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        Osmaniye'de 250 haneli köyün su sıkıntısı güneş enerjisi santraliyle çözüldü

        MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'de 250 haneli köyde 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından bazı kaynakların kuruması nedeniyle yaşanan su sıkıntısı, İl Özel İdaresi ekiplerince açılan kuyuya kurulan güneş enerjisi santrali (GES) yardımıyla giderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 11:02 Güncelleme: 27.07.2025 - 11:02
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        Osmaniye'de 250 haneli köyün su sıkıntısı güneş enerjisi santraliyle çözüldü
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        MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'de 250 haneli köyde 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından bazı kaynakların kuruması nedeniyle yaşanan su sıkıntısı, İl Özel İdaresi ekiplerince açılan kuyuya kurulan güneş enerjisi santrali (GES) yardımıyla giderildi.

        Bahçe ilçesi Nohut köyündeki 3 su kaynağından 2'si, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisiyle günden güne kurudu.

        Vatandaşların Valiliğe yaptığı başvurunun ardından çalışma başlatan İl Özel İdaresi ekipleri, geçen yıl saha araştırması sırasında 600 kişinin yaşadığı köye 1800 metre uzaklıkta su kaynağı buldu.

        Ekipler, proje çalışmasının tamamlanmasıyla 145 metrelik kuyu açılan kaynağa 54 panelli GES kurdu.

        Kaynaktaki içme suyu, pompayla 250 haneli köydeki iki depoya, oradan da evlere ulaştırıldı.

        Su sıkıntısının çözülmesi, vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

        - "Su köyümüz için gayet yeterli"

        Köy muhtarı Ali Kalay, AA muhabirine, 2 yıl önce meydana gelen depremlerin ardından GES sayesinde su sıkıntısından kurtulduklarını söyledi.

        Suyun içilebilir olduğunun uzmanlar tarafından raporlandığını belirten Kalay, "Şu an suyumuz sabah 08.00'den güneş batana kadar akıyor, köyümüz için gayet yeterli. Kuyudaki su boruyla depolarımıza akıyor. Çok şükür köyümüzün su sıkıntısı çözüldü." diye konuştu.

        Kalay, çalışmadan dolayı İl Özel İdaresine teşekkür ederek, "Allah devletimizden razı olsun." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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