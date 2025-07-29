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        Kadirli'de yakalanan 9 firari şüpheliden 4'ü tutuklandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde narkotik ve asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 9 firari şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 15:02 Güncelleme: 29.07.2025 - 15:02
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        Kadirli'de yakalanan 9 firari şüpheliden 4'ü tutuklandı
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde narkotik ve asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 9 firari şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli yakalandı.

        Çalışmada, 1 kurusıkı tabanca, 28 bin 440 filtreli sigara kağıdı, 11 litre kaçak alkol, bir miktar uyuşturucu, çalıntı bisiklet ve hassas terazi ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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