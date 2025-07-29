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        Osmaniye'de refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 09:50 Güncelleme: 29.07.2025 - 09:50
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        Osmaniye'de refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Saim Gürkan (60) idaresindeki 43 PH 124 plakalı otomobil, Kamil Kara Bulvarı'nda sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüjdeki ağaca çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Gürkan, sağlık ekiplerince götürüldüğü Kadirli Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Gürkan'ın cesedi morga kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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