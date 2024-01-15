Osmaniye'de sosyal medya üzerinden şehitlere hakaret eden zanlı tutuklandı Osmaniye'de, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 9 askere, sosyal medya hesabından hakaret ettiği belirlenen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Osmaniye'de, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 9 askere, sosyal medya hesabından hakaret ettiği belirlenen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, M.T'nin, 12 Ocak'ta Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan 9 askerle ilgili sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşımlar yaptığını tespit etti.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, M.T, gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.