Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de sosyal medya üzerinden şehitlere hakaret eden zanlı tutuklandı

        Osmaniye'de, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 9 askere, sosyal medya hesabından hakaret ettiği belirlenen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 15:12 Güncelleme: 15.01.2024 - 15:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de sosyal medya üzerinden şehitlere hakaret eden zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Osmaniye'de, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 9 askere, sosyal medya hesabından hakaret ettiği belirlenen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, M.T'nin, 12 Ocak'ta Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan 9 askerle ilgili sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşımlar yaptığını tespit etti.

        Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, M.T, gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Güler açıkladı! 77 terörist öldürüldü
        Bakan Güler açıkladı! 77 terörist öldürüldü
        Dünyanın en değerli şirketi oldu
        Dünyanın en değerli şirketi oldu
        İstanbul su rekoru kırdı ama... Avrupa Yakası'na dikkat!
        İstanbul su rekoru kırdı ama... Avrupa Yakası'na dikkat!
        Arda, İspanyol gazetecileri büyüledi
        Arda, İspanyol gazetecileri büyüledi
        3 çocuğunun annesini 17 yerinden bıçakladı!
        3 çocuğunun annesini 17 yerinden bıçakladı!
        Ayasofya'ya giriş, yabancı turistlere 25 euro
        Ayasofya'ya giriş, yabancı turistlere 25 euro
        Dolar ve altın yükselmeye devam edecek mi?
        Dolar ve altın yükselmeye devam edecek mi?
        Yılın ilk kabinesi yarın toplanıyor!
        Yılın ilk kabinesi yarın toplanıyor!
        3 yıl uğraş verdi! Vahşi hayvan haritası çizdi
        3 yıl uğraş verdi! Vahşi hayvan haritası çizdi
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Bakan Şimşek'ten bütçe değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten bütçe değerlendirmesi
        Sagiv Jehezkel'in ifadesi ortaya çıktı
        Sagiv Jehezkel'in ifadesi ortaya çıktı
        "Ona baktıkça ağlıyorum"
        "Ona baktıkça ağlıyorum"
        ABD'de kutup soğukları sürüyor
        ABD'de kutup soğukları sürüyor
        Yaşlı ve engelli aylığına zam
        Yaşlı ve engelli aylığına zam
        Beşiktaş'tan Seteco için şok iddia!
        Beşiktaş'tan Seteco için şok iddia!
        Emekliye ilave zam oranı ne olur?
        Emekliye ilave zam oranı ne olur?
        1 ay içinde ikinci yanardağ patlaması! "Durum çok ciddi"
        1 ay içinde ikinci yanardağ patlaması! "Durum çok ciddi"
        Kemerburgaz sahaları üç aya hazır!
        Kemerburgaz sahaları üç aya hazır!
        OSD'den Çinlilere yatırım çağrısı!
        OSD'den Çinlilere yatırım çağrısı!

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de dere yatağında erkek cesedi bulundu
        Osmaniye'de dere yatağında erkek cesedi bulundu
        Sosyal medyada şehitlere hakaret eden şüpheli tutuklandı
        Sosyal medyada şehitlere hakaret eden şüpheli tutuklandı
        Osmaniye'de PKK/YPG operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
        Osmaniye'de PKK/YPG operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
        Osmaniye'de kardeşinin kimlik bilgilerini kullandığı belirlenen hükümlü yak...
        Osmaniye'de kardeşinin kimlik bilgilerini kullandığı belirlenen hükümlü yak...
        Osmaniye Sumbas'taki 192 deprem konutunun kaba inşaatı tamamlandı
        Osmaniye Sumbas'taki 192 deprem konutunun kaba inşaatı tamamlandı
        Osmaniye'de Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası etkinliği
        Osmaniye'de Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası etkinliği