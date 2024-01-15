Osmaniye'de dere yatağında erkek cesedi bulundu

Osmaniye'de dere yatağında bulunan erkek cesedi morga kaldırıldı.

Karaçay Mahallesi Karaçay Deresi yatağında kayalıkların üzerinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye yönlendirilen sağlık ekipleri, kayalıklardaki erkeğin öldüğünü tespit etti.

Üzerinden Ekrem Gür (64) adına kimlik çıkan ceset, incelemenin ardından AFAD ve itfaiye ekiplerince dere yatağından çıkarıldı.

Ceset daha sonra Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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