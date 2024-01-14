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        Osmaniye Sumbas'taki 192 deprem konutunun kaba inşaatı tamamlandı

        MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenenler için yapılan 192 kalıcı konutun kaba inşaatı tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 11:01 Güncelleme: 14.01.2024 - 11:01
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        Osmaniye Sumbas'taki 192 deprem konutunun kaba inşaatı tamamlandı
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        MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenenler için yapılan 192 kalıcı konutun kaba inşaatı tamamlandı.

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Karaömerli Mahallesi'nde yapımına başlanan 192 kalıcı konutta sona gelindi.

        Depremzedeler için 3+1 ve 2+1 daireden oluşan 12 bloğun yer aldığı alanda çevre düzenlemesi devam ediyor.

        Sumbas Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu, AA muhabirine, 6 Şubat'ta yaşanan depremler öncesi ilçeye toplu konut yapılması için TOKİ'ye başvuruda bulunduklarını söyledi.

        TOKİ'nin ilçeye 126 konut yapmak için proje hazırladığını aktaran Demiroğlu, 6 Şubat'taki depremlerle projenin ertelendiğini belirtti.

        Depremlerin ardından 126 konutluk projenin 192 konuta çıkarıldığını anlatan Demiroğlu, "Depremden dolayı konut sayısını arttırarak 3+1 ve 2+1 toplam 192 konut olarak yapımı tamamlandı. Bu konutların yapımına başlanalı yaklaşık 4-5 ay oldu, kısa bir sürede de yapımı tamamlandı." diye konuştu.

        Demiroğlu, şu anda bölgede çevre düzenlemelerinin devam ettiğini kaydederek, konutları bir an önce depremzedelere vermek için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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