OKÜ Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (ÖKÜ) Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercih yaptı.
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (ÖKÜ) Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercih yaptı.
Rektör Uzun, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.
"Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Ekside operasyon" başlıklı fotoğrafına oy veren Uzun, "Çevre-Yaşam"da Klebher Vasquez'in "Devin ölümü", "Spor"da ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" adlı karesini seçti.
Uzun, bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin umudu", "Gazze:Kanıt" kategorisinde de Belal Khaled'in "Haykırış" başlıklı eserlerini tercih etti.
Oylamayı değerlendiren Uzun, AA çalışanlarını tebrik etti, çalışmalarda başarı diledi.
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