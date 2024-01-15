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        OKÜ Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

        Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (ÖKÜ) Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercih yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 16:18 Güncelleme: 15.01.2024 - 17:10
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        OKÜ Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
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        Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (ÖKÜ) Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercih yaptı.

        Rektör Uzun, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

        "Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Ekside operasyon" başlıklı fotoğrafına oy veren Uzun, "Çevre-Yaşam"da Klebher Vasquez'in "Devin ölümü", "Spor"da ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" adlı karesini seçti.

        Uzun, bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin umudu", "Gazze:Kanıt" kategorisinde de Belal Khaled'in "Haykırış" başlıklı eserlerini tercih etti.

        Oylamayı değerlendiren Uzun, AA çalışanlarını tebrik etti, çalışmalarda başarı diledi.

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        Galeri

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