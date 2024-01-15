Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Dere yatağındaki kayalıkta ölü bulundu

        OSMANİYE´de dere yatağındaki kayalığa düştüğü belirlenen Ekrem Gür (64), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 15:39 Güncelleme: 15.01.2024 - 15:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dere yatağındaki kayalıkta ölü bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        OSMANİYE´de dere yatağındaki kayalığa düştüğü belirlenen Ekrem Gür (64), hayatını kaybetti.

        Merkez Karaçay Mahallesi Karaçay Deresi yatağında kayalık üzerinde hareketsiz birisinin olduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ekrem Gür'ün öldüğü belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemede dereye yatağına düştüğü belirlenen Gür'ün cenazesi otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de sosyal medya üzerinden şehitlere hakaret eden zanlı tutuklandı
        Osmaniye'de sosyal medya üzerinden şehitlere hakaret eden zanlı tutuklandı
        Osmaniye'de dere yatağında erkek cesedi bulundu
        Osmaniye'de dere yatağında erkek cesedi bulundu
        Sosyal medyada şehitlere hakaret eden şüpheli tutuklandı
        Sosyal medyada şehitlere hakaret eden şüpheli tutuklandı
        Osmaniye'de PKK/YPG operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
        Osmaniye'de PKK/YPG operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
        Osmaniye'de kardeşinin kimlik bilgilerini kullandığı belirlenen hükümlü yak...
        Osmaniye'de kardeşinin kimlik bilgilerini kullandığı belirlenen hükümlü yak...
        Osmaniye Sumbas'taki 192 deprem konutunun kaba inşaatı tamamlandı
        Osmaniye Sumbas'taki 192 deprem konutunun kaba inşaatı tamamlandı