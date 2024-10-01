Osmaniye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Osman K. idaresindeki 03 AP 638 plakalı otomobil Kadirli-Andırın kara yolunun Eğriçam mevkisinde Ş.Ö. yönetimindeki 61 EC 810 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araç içinde sıkışan sürücüler, itfaiye ekiplerince kurtarılarak ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Osman K, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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