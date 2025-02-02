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        Osmaniye'de evde çıkan yangın söndürüldü

        Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 16:39 Güncelleme: 02.02.2025 - 16:39
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        Osmaniye'de evde çıkan yangın söndürüldü
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        Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Karaömerli Mahallesi'ndeki bir apartmanın ikinci katındaki ikametten henüz bilinmeyen nedenle duman yükseldi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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