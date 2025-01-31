Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'nin hava kalitesi "hassas" seviyede

        MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'de hava kalitesinin turuncu kodla tanımlanan "hassas" kategoride seyretmesinin, riskli gruplar için sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 11:57 Güncelleme: 31.01.2025 - 11:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'nin hava kalitesi "hassas" seviyede
        ABONE OL

        MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'de hava kalitesinin turuncu kodla tanımlanan "hassas" kategoride seyretmesinin, riskli gruplar için sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısı yapıldı.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağının verilerine göre, en fazla 50 olması gereken metreküp başına hava kirletici partikül miktarı, 27 Ocak'ta kentte 157 seviyesinde ölçüldü.

        Kırmızı kodla tanımlanan "sağlıksız" kategorisindeki hava kalitesi, 30 Ocak saat 16.00 itibarıyla turuncu kodlu "hassas" kategorisindeki 130 seviyesinde kaydedildi.

        Seviye, "hassas gruplar için sağlık etkileri oluşabilir" uyarısı taşıyor.

        - "Hava kirliliğine trafikteki yoğunluk da etki ediyor"

        Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde kurulan Sürdürülebilirlik ve Yeşil Kampüs Birimi Sorumlusu Bilgen Gaye Yalpa, AA muhabirine, hava kirliğinin olası nedenlerini değerlendirdi.

        Yalpa, Osmaniye'nin gelişen bir kent olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Büyük ve üretimi yüksek sanayiye sahibiz. Mevcut organize sanayi bölgelerini genişletmek için çalışmalar da sürüyor. Özellikle Toprakkale'deki sanayi bölgesi, demir çelik üretimi bakımından ciddi potansiyele sahip. Bu sanayi bölgeleri havanın kirlenmesinde önemli rol oynuyor. Hava kirliliğine trafikteki yoğunluk da etki ediyor. Bireysel ısınmada kullanılan katı yakıtların denetimsizce kullanılması da büyük bir sorun."

        Kentin Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilendiğini anımsatan Yalpa, binaların yıkımı sırasında ortaya çıkan tozların kirlilik şikayetini artırdığını anlattı.

        Yalpa, Osmaniye'nin coğrafi konumunun da hava kalitesinin seviyesinde rol oynadığını belirterek, "Osmaniye'nin bir çanak içinde kalması ve etrafındaki dağlardan dolayı hava sirkülasyonunun olmaması zararlı gazlar ve partiküllerin havada asılı kalmasına neden oluyor." diye konuştu.

        - "Kötü havaya maruz kalmak kalp hastalıklarına sebep oluyor"

        Hava kirliliğinin riskli gruplar için sağlık sorunlarına yol açabileceğini dile getiren Yalpa, şunları kaydetti:

        "Sürekli kötü havaya maruz kalmak kalp hastalıklarına sebep olabiliyor. İlerleyen aşamalarda kansere yol açabiliyor. Çocuklarda gelişim sıkıntılarına neden olabilir. Özellikle kronik akciğer rahatsızlığı yaşayan vatandaşlar, adeta evlerinden dışarı çıkamaz hale geliyor. Sanayi bölgelerindeki tesislerin baca filtrelemelerinde ekstra zorunluluklar, denetimler gelebilir. Bunun yanı sıra sanayi kuruluşları, temiz enerjiye yönlendirilebilir ve doğal gazdan, güneş enerjisinden yararlanmaları sağlanabilir. Organize sanayi bölgemizde bu konuda ciddi ilerleme var. Tesislerinin çatılarına ve yan yüzeylere güneş panelleri yapan firmalar var.

        Trafiğin yarattığı kirlilik için de egzoz emisyonları daha sağlıklı hale getirilebilir, eski model araçlar trafikten men edilebilir. Özellikle dizel yakıtlara karşı çalışmalar yapılabilir. Halkın ısınmasına ilişkin de denetimler artırılabilir ve Türk Standartları Enstitüsü onaylı yakıtların kullanılması sağlanabilir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ekrem İmamoğlu ifade verdi
        Ekrem İmamoğlu ifade verdi
        Eski kocasını sevgilisine boğdurtmuş!
        Eski kocasını sevgilisine boğdurtmuş!
        3'üncü oteli yaptırdığı ortaya çıktı!
        3'üncü oteli yaptırdığı ortaya çıktı!
        Muhtemel rakipler belli oldu!
        Muhtemel rakipler belli oldu!
        Eyüpsultan'da dehşet gecesi! Aynı aileden 4 kişi öldürüldü
        Eyüpsultan'da dehşet gecesi! Aynı aileden 4 kişi öldürüldü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bankanın 56 milyon TL'sini alıp kaçmışlardı! Aile boyu soygun!
        Bankanın 56 milyon TL'sini alıp kaçmışlardı! Aile boyu soygun!
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Turizm gelirinde yüzde 8,3 artışla Cumhuriyet rekoru kırıldı
        Turizm gelirinde yüzde 8,3 artışla Cumhuriyet rekoru kırıldı
        'Bay dublaj' hayatını kaybetti
        'Bay dublaj' hayatını kaybetti
        "Okan Buruk hayal dünyasından çıkar!"
        "Okan Buruk hayal dünyasından çıkar!"
        "Fenerbahçe istediğini aldı"
        "Fenerbahçe istediğini aldı"
        En düşük emekli maaşı kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
        En düşük emekli maaşı kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
        Giresun'dan NBA All-Star'a!
        Giresun'dan NBA All-Star'a!
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı asgari ücreti geçti
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı asgari ücreti geçti
        ABD'deki uçak kazasında son gelişmeler neler?
        ABD'deki uçak kazasında son gelişmeler neler?
        Mekânda başladı dışarıda bitti! Gazinoda kanlı kavga!
        Mekânda başladı dışarıda bitti! Gazinoda kanlı kavga!
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        Trump: FAA ağır zihinsel engelli kişileri işe alıyor
        Trump: FAA ağır zihinsel engelli kişileri işe alıyor

        Benzer Haberler

        Osmaniye Gençlik Merkezi'nde afetlere hazırlık eğitimi verildi
        Osmaniye Gençlik Merkezi'nde afetlere hazırlık eğitimi verildi
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Nöbette yakalandığı depremlerde eşi ve...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Nöbette yakalandığı depremlerde eşi ve...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Eşini ve komşularını kaybettiği sitenin...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Eşini ve komşularını kaybettiği sitenin...
        Osmaniye'de tarlaya yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Osmaniye'de tarlaya yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Osmaniyeli girişimci yetiştirdiği akreplerden ayda 20 gram zehir elde ediyo...
        Osmaniyeli girişimci yetiştirdiği akreplerden ayda 20 gram zehir elde ediyo...
        CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Kaya, Osmaniye'de üretici kadınları ziyaret...
        CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Kaya, Osmaniye'de üretici kadınları ziyaret...