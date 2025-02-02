Osmanliyeli çift düğünlerine süsledikleri sepetli motosikletle gitti

Süsledikleri motosikletle düğün salonuna giden çifte, arkadaşları da motosiklet konvoyuyla eşlik etti.

Kadirli Motosiklet Kulübü üyesi Yusuf ve Makbule Nur Dokuzoğlu, 65 yıllık motosikleti düğün aracı olarak kullanmaya karar verdi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dünyaevine giren Yusuf ve Makbule Nur Dokuzoğlu çifti, 1960 model sepetli motosikleti düğün aracı yaptı.

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