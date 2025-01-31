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        Osmaniye'de camilerde yağmur duası yapıldı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde camilerde cuma namazı sonrası yağmur duası yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 15:55 Güncelleme: 31.01.2025 - 16:40
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        Osmaniye'de camilerde yağmur duası yapıldı
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde camilerde cuma namazı sonrası yağmur duası yapıldı.

        İlçe merkezi ve köy camilerinde, ​suyun bilinçli kullanılması ve israf edilmemesine ilişkin hutbe okundu.

        Cuma namazı sonrası imam ve vatandaşlar, yağmur yağması için dua etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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