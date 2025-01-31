Osmaniye'de camilerde yağmur duası yapıldı

Cuma namazı sonrası imam ve vatandaşlar, yağmur yağması için dua etti.

İlçe merkezi ve köy camilerinde, ​suyun bilinçli kullanılması ve israf edilmemesine ilişkin hutbe okundu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.