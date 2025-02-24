Erkekler Salon Hokey 1. Lig müsabakaları Osmaniye'de başladı
Türkiye Hokey Federasyonunca organize edilen Erkekler Salon Hokey 1. Lig müsabakaları Osmaniye'de başladı.
Türkiye Hokey Federasyonunca organize edilen Erkekler Salon Hokey 1. Lig müsabakaları Osmaniye'de başladı.
Tosyalı Spor Kompleksi'nde düzenlenen müsabakalara, Falcon Atletik, Aden SK, Malatya Hokey, Barak SK, Kartepe Belediyespor, Nizip GSK, Büyük Selçuklu SK, Adana Hokey, Diyarbakır Kayapınar ve Gaziantep Hokeygücü takımları katıldı.
Organizasyonun ilk maçında Aden SK, Falcon Atletik'i 4-2 yendi.
Müsabakalar sonucunda ilk 2 sırayı alacak takımların Süper Lig'e yükseleceği organizasyon 28 Şubat'ta sona erecek.
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