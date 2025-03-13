Osmaniye'de yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla 6 şüpheli tutuklandı

Belirlenen adreslere yapılan operasyonda, 6 cep telefonu, 14 SIM kart, 1 USB bellek, 1 dizüstü bilgisayar, harici bellek ile hard disk ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde eden kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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