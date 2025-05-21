Osmaniye'de Müzeler Haftası kutlandı

Kadirli ilçesinde Müzeler Haftası, Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi’nde düzenlenen programla kutlandı.

Vali Erdinç Yılmaz, programda yaptığı konuşmada, açık hava müzesinin Türkiye’nin önemli tarihi yerlerinden birisi olduğunu söyledi.

Müzelerin tarihe ve geleceğe ışık tutacak bilgileri barındıran önemli merkezler olduğunu belirten Yılmaz, "Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzemiz, dünyada eşine rastlanmayacak nitelikte, tarihi Geç Hitit dönemine giden, yakın zamanda da UNESCO Dünya Belleği Uluslararası Kütüğüne kalıcı olarak Türkiye'den kaydedilen 12 eser arasında yer alıyor." dedi.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Burhan Torun da Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi, Kastabala Antik Kenti ve 26 kalesi ile Osmaniye’nin tarihi eserler bakımından oldukça zengin bir il olduğunu kaydetti.