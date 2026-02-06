Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri Haberleri

        Bakan Göktaş, 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Toplu Açılış Töreni'nde konuştu:

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bizler Cumhur İttifakı olarak, ülkemizin dört bir yanında üretimi, istihdamı, sosyal dayanışmayı büyüten politikaları hayata geçirmeye devam edeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 16:42 Güncelleme: 06.02.2026 - 16:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Göktaş, 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Toplu Açılış Töreni'nde konuştu:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bizler Cumhur İttifakı olarak, ülkemizin dört bir yanında üretimi, istihdamı, sosyal dayanışmayı büyüten politikaları hayata geçirmeye devam edeceğiz." dedi.


        Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla "Küllerinden Doğdu Yine, Türkiye'min Gücüne Bak" temasıyla düzenlenen 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde, 6 Şubat günü sadece deprem bölgesinin değil, bütün Türkiye'nin aynı acıyla sarsıldığını söyledi.

        Türkiye'nin dört bir yanından depremin yaşandığı şehirlere kardeşlik köprüsü kurulduğunu, devletin tüm imkanlarıyla vatandaşının yanında olduğunu belirten Göktaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Biz sosyal destek ekiplerimizle depremden etkilenen her bir kardeşimizin yardımına koştuk, 81 ilde seferber edilen ekiplerimiz aracılığıyla 5,1 milyon kişiye psiko-sosyal destek hizmeti sağladık. Bakanlık olarak acil ihtiyaçların karşılanması için 1,85 milyar lira kaynak aktardık. Sosyal yardım ve danışmanlık hizmetlerimizle çocuklarımızı koruyan, engelli bireyleri destekleyen, aileyi güçlendiren çalışmalarımızı kesintisiz ulaştırdık."

        Bakan Göktaş, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarıyla tek bir gece bile durmadan sahada çalıştıklarını bildirdi.

        O süreçte devlet millet omuz omuza verdiğini, bir ve beraber olduğunun altını çizen Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

        "Önce can güvenliğini sağladık sonra geçici barınmayı kurduk, ardından kalıcı konutlardan altyapıya kadar yeniden inşanın taşlarını tek tek yerine koyduk. Bu bölgeyi kalıcı projelerle, sağlam yapılarla, güçlü sosyal hizmet altyapısıyla yeniden ayağa kaldırdık. 455 binden fazla yuvanın anahtarları vatandaşlarımıza 3 yıl içerisinde teslim edildi, bunu sizler hak ediyorsunuz. Deprem bölgesi adeta küllerinden yeniden doğdu. En zor günlerinde bile geri durmayan bir dayanışmayla Türkiye'min gücüne bak sözünü hak ediyor."

        - "Bu 3 yılda gördük ki en büyük gücümüz birlik ruhudur"

        Göktaş, bugün yapımı tamamlanan yatırımların toplu açılışını gerçekleştirerek, yeniden ayağa kalkma gücünü hep birlikte teyit ettiklerini dile getirdi.

        Bu başarının arkasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü liderliğinin bulunduğuna dikkati çeken Göktaş, "Çünkü biliyoruz ki bir şehri yeniden kurmak, sadece duvarları yükseltmek değil, aileyi ayakta tutmak, çocuğun güvenini sağlamak, yaşlılığın elini bırakmamak, engelli kardeşimizin hayatla bağını güçlendirmek, yeniden direnişin en temel parçasıdır. Bu 3 yılda gördük ki en büyük gücümüz birlik ruhudur. Bu topraklar acıyı paylaştığı için ayağa kalktı, geleceği birlikte kurduğu için güçlenecek, bugün açılışını yaptığımız her yatırım, bu idealimizi somutlaştıran eserdir."

        Göktaş, Osmaniye'nin her mahallesine, her sokağına kazandırılan hizmetlerin devletin iradesinin, milletin dirayetinin karşılık bulmuş hali olduğunu dile getirdi.

        Her zaman vatandaşın yanında olacaklarının sözünü veren Göktaş, şöyle konuştu:

        "Sayın Devlet Bahçeli'nin dirayetli duruşuyla kenetlenen Cumhur İttifakı'mız Osmaniye'deki dayanışmayı Türkiye'nin ortak istikametine dönüştüren güçlü birlikteliktir. Bizler Cumhur İttifakı olarak, ülkemizin dört bir yanında üretimi, istihdamı, sosyal dayanışmayı büyüten politikaları hayata geçirmeye devam edeceğiz. Her daim sizlerin yanında olacağız."

        Göktaş, Osmaniye'ye çok sayıda eser kazandırıldığını, bunların yanında huzurevini yeniden açmanın mutluluğunu, gururunu yaşadıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Osmaniye'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı
        Osmaniye'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı
        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!
        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        Beşiktaş'tan kaleye sürpriz takviye!
        Beşiktaş'tan kaleye sürpriz takviye!
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Sibel hemşireyi katletmişti! Cani sevgiliye büyük ceza!
        Sibel hemşireyi katletmişti! Cani sevgiliye büyük ceza!
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        Amir Murillo, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Amir Murillo, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Kanada Başbakanı: Türkiye NATO'nun hayati bir ortağı
        Kanada Başbakanı: Türkiye NATO'nun hayati bir ortağı
        Gayrimenkul satışları ocakta geriledi
        Gayrimenkul satışları ocakta geriledi

        Benzer Haberler

        Erdoğan: "İktidarımızın ve ittifakımızın enkaz altında kalmasını bekleyenle...
        Erdoğan: "İktidarımızın ve ittifakımızın enkaz altında kalmasını bekleyenle...
        Bakan Bayraktar, 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Toplu Açılış Töreni'nd...
        Bakan Bayraktar, 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Toplu Açılış Töreni'nd...
        Bakan Kurum, 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Toplu Açılış Töreni'nde ko...
        Bakan Kurum, 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Toplu Açılış Töreni'nde ko...
        Bahçeli: "Muhalefetin esasen Türkiye'ye karşı olduğu aleni değil midir" Mil...
        Bahçeli: "Muhalefetin esasen Türkiye'ye karşı olduğu aleni değil midir" Mil...
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Toplu Açılış...
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Toplu Açılış...
        Bakan Yumaklı, 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Toplu Açılış Töreni'nde...
        Bakan Yumaklı, 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Toplu Açılış Töreni'nde...