Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri Haberleri

        Bakan Kurum, 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Toplu Açılış Töreni'nde konuştu:

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Tarih kitapları, bir yana afet sonrası deprem bölgesine uğramayanları, ilk günden bu yana sadece tiyatro oynayanları koyarken diğer yana bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanı inşa eden emekçileri, milyonlarca kardeşine güvenli yuvalar kuran Türkiye'yi, Türkiye Yüzyılı'nı koyacaklar." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 16:25 Güncelleme: 06.02.2026 - 16:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Kurum, 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Toplu Açılış Töreni'nde konuştu:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Tarih kitapları, bir yana afet sonrası deprem bölgesine uğramayanları, ilk günden bu yana sadece tiyatro oynayanları koyarken diğer yana bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanı inşa eden emekçileri, milyonlarca kardeşine güvenli yuvalar kuran Türkiye'yi, Türkiye Yüzyılı'nı koyacaklar." dedi.

        Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla "Küllerinden Doğdu Yine, Türkiye'min Gücüne Bak" temasıyla düzenlenen 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, bugün hüzün ve umudu bir arada yaşadıklarını söyledi.

        Bir yandan deprem şehitlerini özlemle andıklarını, diğer yandan şehitlerin emanetine sımsıkı sarılıp yiğitler şehri Osmaniye'de bir kez daha kucaklaştıklarını belirten Kurum, şöyle devam etti:

        "Bu alanı şereflendiren Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkmen Beyi'miz Sayın Devlet Bahçeli'ye şükranlarımı sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'm, 6 Şubat sabahında depremin acısı içimizi yakarken, 'Durmadan çalışacağız çünkü dert bizimdir, derman da bizdedir.' diyerek verdiğiniz vazifeyi bir şeref madalyası gibi göğsümüzde taşımaya devam ediyoruz. Rabbime hamdolsun ki bugün depremin üzerinden 3 yıl geçmişken, biz enkazları, yıkılan hastaneleri, ağır hasarlı okulları değil, biten yuvalarımızın mutluluğunu, anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğan 11 ilimizin umudunu paylaşıyoruz. Bir Anadolu karanfili gibi yükselen 455 bin yuvamız, aziz milletimizin dirayetini, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğini, Cumhur İttifakı'mızın çelik iradesini taşıyor."

        Kurum, tarih kitaplarının bu kardeşliği, dayanışmayı ve bu başarıyı şanla şerefle yazacağına inandığını ifade etti.

        "Deprem bölgesine uğramayanlara" eleştirilerde bulunan Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Tarih kitapları, bir yana afet sonrası deprem bölgesine uğramayanları, ilk günden bu yana sadece tiyatro oynayanları koyarken diğer yana bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanı inşa eden emekçileri, milyonlarca kardeşine güvenli yuvalar kuran Türkiye'yi, Türkiye Yüzyılı'nı koyacaklar. Bundan on yıllar sonra bile 'sosyal devlet' denince kimse dönüp onlara bakmayacak, herkes dönüp Recep Tayyip Erdoğan liderindeki Türkiye'ye bakacak. 'Millet sevdası nasıl olur?' dediklerinde bütün yüzler Anadolu'ya dönecek, 'Kardeşlik nasıl olur?' dediklerinde herkes dönüp milletimize, Türkiye'ye, Osmaniye'ye bakacak."

        - "Asrın inşasını, 500 bin yeni sosyal konutumuzla taçlandıracağız"

        Kurum, Osmaniye'de göğüsleri kabararak seslerini yükselttiklerini, 86 milyon hep birlikte "Türkiye'min gücüne bak" diye haykırdıklarını vurguladı.

        Bakan Murat Kurum, depremzedeler için 3 bin 481 şantiyede, 200 bin mimar, mühendis ve işçi kardeşinin alın teri döktüğünü anlatarak, şunları kaydetti:

        "Biz 'Hiçbir vatandaşımızı açıkta bırakmayacağız.' sözünün izzetini taşıyoruz ve inşallah bu izzetli yürüyüşü daha da güçlendireceğiz. Asrın inşasını, Ev Sahibi Türkiye projemizde, 500 bin yeni sosyal konutumuzla, yeni mutluluk hikayeleriyle taçlandıracağız. Ben sözlerime son verirken, bu eserlerin öncüsü olan liderimiz, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve yine bu eserlerin yapımında sarsılmaz desteği için Sayın Devlet Bahçeli'ye ve Cumhur İttifakı liderlerine yürekten teşekkür ediyorum."

        Kurum, şehitleri rahmetle anarak gece gündüz çalışan, alın teri döken tüm ekibe teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Osmaniye'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı
        Osmaniye'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı
        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!
        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        Beşiktaş'tan kaleye sürpriz takviye!
        Beşiktaş'tan kaleye sürpriz takviye!
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Sibel hemşireyi katletmişti! Cani sevgiliye büyük ceza!
        Sibel hemşireyi katletmişti! Cani sevgiliye büyük ceza!
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        Amir Murillo, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Amir Murillo, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Kanada Başbakanı: Türkiye NATO'nun hayati bir ortağı
        Kanada Başbakanı: Türkiye NATO'nun hayati bir ortağı
        Gayrimenkul satışları ocakta geriledi
        Gayrimenkul satışları ocakta geriledi

        Benzer Haberler

        Bahçeli: "Muhalefetin esasen Türkiye'ye karşı olduğu aleni değil midir" Mil...
        Bahçeli: "Muhalefetin esasen Türkiye'ye karşı olduğu aleni değil midir" Mil...
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Toplu Açılış...
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Toplu Açılış...
        Bakan Yumaklı, 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Toplu Açılış Töreni'nde...
        Bakan Yumaklı, 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Toplu Açılış Töreni'nde...
        Bakan Uraloğlu, 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Toplu Açılış Töreni'nde...
        Bakan Uraloğlu, 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Toplu Açılış Töreni'nde...
        Osmaniye Düziçi'nde devrilen cami minaresi elektrik tellerini kopardı
        Osmaniye Düziçi'nde devrilen cami minaresi elektrik tellerini kopardı
        Osmaniye'de şiddetli rüzgar cami minaresini devirdi
        Osmaniye'de şiddetli rüzgar cami minaresini devirdi